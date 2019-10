Straf! West-Vlamingen Jelle en Frederik winnen woestijnrace van 666 km met de mountainbike (en blijven BV’s Andy Peelman en Luc Bellings voor) Bart Huysentruyt

13u53 4 Jabbeke Jelle Hanseeuw uit Jabbeke en Frederick Decaestecker uit Diksmuide zijn de winnaars geworden van de eerste Roc du Maroc. Dat is een woestijnrace van 666 kilometer met de mountainbike.

Het sportieve duo finishte zaterdag in de duinen van Merzouga in Marokko. Ze moesten zes dagen lang chronoraces rijden tegen 85 andere duo’s. Roc du Maroc is de grootste Belgische mountainbikemarathon op buitenlandse bodem. Onder de 180 deelnemers waren ook bekende Vlamingen als oud-wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken, topchef Luc Bellings en tv-figuur Andy Peelman. Allen moeten ze 666 km en 8.500 hoogtemeters binnen de zes dagen afleggen, al dan niet tegen de chrono.

Een slopende ondergrond van stenen en zand, een permanente dagtemperatuur van 35 graden Celsius en de brandende zon, bieden een extra uitdaging.