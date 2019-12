Exclusief voor abonnees Steven Mahieu over zijn nieuwste comedyshow en de humor in het DNA van de West-Vlamingen: “We mogen best trots zijn op onszelf” Siebe De Voogt

12 december 2019

16u56 9 Jabbeke De carrière van stand-upcomedian Steven Mahieu (41) loopt als een trein. Hoewel hij in vergelijking met sommige van zijn collega’s maar weinig op televisie komt, zijn de 50 voorstellingen van z’n nieuwe zaalshow “Full Contact Tour” zo goed als uitverkocht. De uitgeweken Jabbekenaar ziet het als een beloning van jarenlang hard werken. “Als West-Vlaming zit het, net als de humor, in mijn DNA”, lacht hij.

In z’n vierde zaalshow “Full Contact Tour” gaat Steven Mahieu geen onderwerp uit de weg. De comedian neemt z’n publiek 80 minuten lang mee op een existentiële trip door het leven. Liefde, geriatrie en de dood: het zijn thema’s die hij zonder verpinken afvuurt op de aanwezigen in de zaal. “En toch is het absoluut geen zwaarmoedige voorstelling”, verzekert Mahieu.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis