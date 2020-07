Sportwagen Brabus 800, waarvan er wereldwijd maar vijf (!) zijn, in toonzaal Jabbeekse garage Siebe De Voogt

16 juli 2020

18u30 0 Jabbeke Garage Cools uit Jabbeke heeft als eerste in België een Brabus 800-sportwagen in z’n toonzaal staan. De auto is een getunede versie van de Mercedes AMG GT 63 S en haalt snelheden tot 315 kilometer per uur. “Wereldwijd rijden er maar vijf van deze wagens rond”, zegt zaakvoerder Paul Cools. Het prijskaartje van zijn paradepaardje wil de man niet kwijt.

Het is nog maar de eerste keer dat een Brabus 800 in België terechtkomt. Exclusiever dan deze wagen kan bijna niet. Toch staat de sportwagen sinds woensdagvoormiddag in de toonzaal van garage Cools in Jabbeke. “Exclusieve voertuigen vinden in Duitsland en andere Europese landen is al langer onze specialiteit”, vertelt zaakvoerder Paul Cools. “Eén van onze goede klanten was op zoek naar een speciale wagen. Wij hebben relaties met Brabus en konden zo de koop realiseren.”

Prijs onbekend

De Brabus 800 is in feite een Mercedes AMG GT 63 S. Het moedermodel wordt nieuw van de fabriek van Mercedes naar de Duitse tuner Brabus gebracht. Zij zijn al jaren gespecialiseerd in het upgraden van bestaande Mercedesmodellen. Het resultaat mag er zijn. De Brabus 800 heeft een vermogen van liefst 800 pk, gaat in 2,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en haalt snelheden tot 315 kilometer per uur. “Deze wagen is niet voor iedereen weggelegd”, stelt Cools. “Je moet verstand hebben om ermee te rijden. Hij werd met een speciaal luxetransport naar hier gebracht. De wagen stond in een grote vrachtwagen, waarvan de zijkant automatisch kon openschuiven. Hij werd vervolgens met een laadbrug afgeladen, zodat hij de grond niet zou raken.”

De komst van de Brabus 800 is voor garage Cools bijzonder mooie publiciteit. “Sinds we woensdag foto’s op onze Facebookpagina plaatsten, kwamen al enorm veel mensen kijken. Het is ongelooflijk welke reacties we krijgen. Nog tot 15 augustus blijft de wagen in onze toonzaal staan. Daarna gaat hij naar onze klant. Hoeveel dit model kost? Daarover mogen we geen uitspraken doen. Dat is zo afgesproken. Ook de naam van de koper geven we niet vrij.”