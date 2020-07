Specialisten nemen muurschilderingen van krijgsgevangenen in Vloethemveld onder handen Siebe De Voogt

09 juli 2020

09u35 0 Jabbeke In het Vloethemveld, op de grens van Zedelgem en Jabbeke, zijn specialisten gestart met het behandelen van de zes muurschilderingen die krijgsgevangenen na de Tweede Wereldoorlog aanbrachten. De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos en zijn bedoeld om de muurschilderingen beter te bewaren.

De muurschilderijen tonen onder meer twee vechtende figuren te paard en een vrouw die omringd is door drie mannelijke figuren. De stijl van de schilderingen doet denken aan de klassieke mythologie. Ze zijn gemaakt door krijgsgevangenen die na de Tweede Wereldoorlog in het Vloethemveld verbleven. De gevangenen gebruikten daarvoor zwarte verf op een witgeschilderde pleisterlaag.

De muurschilderingen zijn te vinden in één van de barakken in het zuiden van het natuurgebied. Je kan ze bezichtigen onder begeleiding van een gids. De geleide wandelingen zijn te boeken via vloethemveld@zedelgem.be of op de telefoonnummers 050/28.83.30 of 050/81.02.11.