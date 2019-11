Schooltje in rouw na overlijden van juf Joke: “We verliezen een fantastische collega, een vrouw uit de duizend” Mathias Mariën

08 november 2019

05u45 0 Jabbeke Vrije basisschool De Klimtoren in Jabbeke is in rouw na het overlijden van turnjuf Joke (49). De vrouw stierf begin deze week na een jarenlange strijd tegen kanker. Begin oktober deden de leerlingen nog mee met de Levensloop om haar te steunen. “Ik zeg het niet zomaar, maar ‘ons Joke’ was enorm geliefd. Haar binnen ons team een kans geven, was de beste beslissing die ik ooit heb genomen”, zegt een geëmotioneerde directeur Rebekka Buysse.

Het is een boodschap die je als directeur nooit wil brengen naar je leerlingen en lerarenkorps: het overlijden van een geliefde juf en gewaardeerde collega, een vriendin zelfs voor heel wat medewerkers. Toch is het dat wat Rebekka Buysse dinsdagochtend moest doen. Na een jarenlange strijd tegen kanker, overleed Joke Tack begin deze week.

Het verdriet binnen de Jabbeekse school is groot. De ouders van de leerlingen werden door de directeur meteen op de hoogte gebracht via het intern systeem. Voor directeur Rebekka Buysse valt het overlijden van Joke heel erg zwaar. “Weet je, ze is hier maar ruim een jaar aan het werk geweest. Na jaren lesgeven in Duinbergen wou ze dichter bij huis werken. In die korte tijd heeft ze iedereen weten te overtuigen. Joke een kans geven binnen ons team was de beste beslissing die ik ooit nam”, aldus Rebekka.

Ze is hier maar ruim een jaar aan het werk geweest. Na jaren lesgeven in Duinbergen wou ze dichter bij huis werken. In die korte tijd heeft ze iedereen weten te overtuigen Rebekka Buysse

Hoewel ze een jaar na haar aanstelling ziek werd - sinds januari 2017 kon de vrouw geen les meer geven - bleven alle collega’s én leerlingen betrokken bij haar strijd.

‘Ons Joke’

Binnen de schoolmuren spreken ze dan ook niet van juf Joke, maar van ‘ons Joke’. “Zelfs tijdens haar afwezigheid en zware strijd kwam ze ons helpen in de mate van het mogelijke”, gaat de directeur verder. “Begin oktober deden onze leerlingen nog mee met Levensloop om haar en nog twee andere kindjes in onze school te steunen. Hoewel Joke het heel erg zwaar had, kwam ze ons bezoeken in een rolstoel. Ze was echt een fantastische vrouw.”

Echtgenote en twee kindjes

Joke Tack was naast een geliefde kleuterturn- en zorgjuf ook mama van twee kindjes, Tiebe en Jente, en echtgenote van Lies. Haar kinderen zitten ook in de school waar Joke tot haar ziekte les gaf. “Ze was een juf uit de duizend, een warme, oprechte collega. Haar moed en doorzettingsvermogen waren bewonderenswaardig”, zegt directeur Rebekka Buysse.

In de school is een rouwhoekje ingericht, waar iedereen die dat wenst iets kan neerschrijven. Kinderen die vragen hebben bij de situatie, zullen de nodige opvang krijgen.