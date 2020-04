Rotary Jabbeke en gemeentebestuur verdelen mondmaskers en tablets onder woonzorgcentra en zorgverstrekkers Siebe De Voogt

09u52 0 Jabbeke Rotary Jabbeke heeft 10.000 FPP2-mondmaskers ter beschikking gesteld van zorgverstrekkers. Ook het gemeentebestuur leverde al maskers aan de Jabbeekse woonzorgcentra en gaf hen ook enkele tablets.

De Rotaryclub van Jabbeke zet zich in voor de zorgverstrekkers en bestelde recent 10.000 FPP2-maskers om hen te ondersteunen. De eerste 5.000 exemplaren werden intussen verdeeld. Een tweede verdeling volgt deze week. Het gemeentebestuur van Jabbeke stelde eerder al een lot chirurgische maskers ter beschikking van de woonzorgcentra. Vanuit de gemeente werden ook een aantal tablets bezorgd aan de instellingen, zodat de bewoners via Skype of Facetime contact zouden kunnen hebben met hun familie.