Rijbewijs kwijt na duik in gracht met auto Jelle Houwen

23 juni 2019

Een 27-jarige man uit Oudenburg speelde vrijdagavond zijn rijbewijs kwijt na een verkeersongeval langs de Torhoutweg in Jabbeke. Om ongekende redenen verloor hij om 21 uur de controle over het stuur van zijn wagen en kwam hierbij aan de overzijde van de rijbaan in de gracht tegen een elektriciteitspaal terecht. De bestuurder raakte lichtgewond en zijn passagier, een 24-jarige man uit Bredene, raakte niet gewond. De 27-jarige man was echter onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Zijn voertuig was niet meer rijvaardig en werd getakeld. Fluvius kwam ter plaatse voor controle van de elektriciteitspaal.