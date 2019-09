Range Rover overkop bij zwaar ongeval bij werken op E40: bestuurder lichtgewond naar ziekenhuis Siebe De Voogt & Mathias Mariën

13 september 2019

18u08 2 Jabbeke Op de E40 richting Frankrijk is vrijdagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van Jabbeke. Een Range Rover reed net voor de werken langs achteren in op een bestelwagen en botste nadien nog tegen drie andere voertuigen. De bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeval vond even voor 17 uur plaats. Op dat moment stond er op de E40 richting Frankrijk een file voor de werken tussen Jabbeke en Gistel. Een bestelwagen minderde vaart voor de wachtende rij voertuigen voor hem, maar werd daarbij langs achteren aangereden door een zwarte Range Rover. Een aankomende vrachtwagen kon de wagen niet meer ontwijken. De Range Rover begon door de klap te tollen en ging meermaals overkop. Hij botste daarbij ook op een andere auto die stond aan te schuiven in de file. De bestuurder van de Range Rover werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De andere chauffeurs bleven ongedeerd. Door het ongeval was de linkerrijstrook net voorbij de afrit van Jabbeke versperd, wat voor nog wat extra hinder zorgde.