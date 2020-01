Politie vindt gestolen aanhangwagen van Jabbeekse burgemeester terug met behulp van ANPR-camera’s Siebe De Voogt

14 januari 2020

08u40 0 Jabbeke Een dief is maandagavond aan de haal gegaan met de aanhangwagen van de Jabbeekse burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). Die stond geparkeerd voor de deur van zijn buurman in de Snellegemstraat. De politie kon de dader al vatten met behulp van de ANPR-camera’s en Vanhessche heeft zijn aanhangwagen intussen terug.

De diefstal vond maandag tussen 17.45 en 18.30 uur plaats. De dader koppelde de aanhangwagen los van de wagen van de buurman van Vanhessche en nam de vlucht. De burgemeester deed meteen aangifte bij de politie Kouter. Mét resultaat, want vannacht stond de aanhangwagen plots weer voor zijn deur. “De politie kon de dief identificeren met de hulp van onze ANPR-camera’s. De nummerplaat van de aanhangwagen werd geregistreerd in de Stationsstraat”, vertelt Vanhessche. “Die man beweerde dat hij toelating had van mij om hem te gebruiken, maar daar is niets van aan. De politie maande hem wellicht aan om hem te komen terugzetten en dat heeft hij vannacht blijkbaar gedaan. Ik ben uiteraard tevreden. Nogmaals is het nut van onze ANPR-camera’s bewezen.” De politie stelde een proces-verbaal op over de diefstal. Het is afwachten of de feiten nog een staartje krijgen voor de dader. “Dat zal het gerecht moeten uitmaken”, stelt de burgemeester.