Politie stelt amper 9 pv’s op bij grote controle langs E40 in Jabbeke: “Nog minder verkeer op baan dan zaterdag” Siebe De Voogt

05 april 2020

10u00 4 Jabbeke Ook zondag hield de politie opnieuw grote controleacties op de invalswegen richting kust. Mensen die zonder geldige reden op de baan waren, kregen een proces-verbaal mee naar huis. Zondag werden bij een grote actie op de snelwegparking in Jabbeke 9 pv’s opgesteld. Zaterdag waren dat er nog Ook zondag hield de politie opnieuw grote controleacties op de invalswegen richting kust. Mensen die zonder geldige reden op de baan waren, kregen een proces-verbaal mee naar huis. Zondag werden bij een grote actie op de snelwegparking in Jabbeke 9 pv’s opgesteld. Zaterdag waren dat er nog 21 . Gouverneur Carl Decaluwé reageert positief

Gouverneur Carl Decaluwé noemt de resultaten “vrij behoorlijk”. Al waarschuwt hij ook voor de komende twee weken. “Nu moeten we dit volhouden.”

De federale wegpolitie is tevreden met de resultaten van zondag in Jabbeke. “We controleerden opnieuw een hele dag”, zegt directeur operaties Didier Vandecasteele. “In totaal zetten we 206 voertuigen langs de kant. We moesten tegen 9 personen een pv opstellen, omdat ze een niet-essentiële verplaatsing maakten. Globaal gezien was het vandaag bijzonder rustig op de weg. Nog kalmer dan gisteren. De mensen volgen de coronamaatregelen hier goed op.”

In Houthulst werd zaterdag een 23-jarige bestuurster beboet. Zij beweerde dat ze op de kindjes van haar zus zou gaan passen.

Op de E40 in Jabbeke haalden de federale politie en enkele lokale politiezones zaterdag in totaal 225 wagens uit het verkeer. De agenten stelden 21 pv’s op tegen mensen die zonder geldige reden op weg waren naar de kust of een andere bestemming. Sinds zondagmorgen hield de politie opnieuw een grote actie op de snelwegparking in de richting van de kust. Motards pikten net als gisteren op toevallige basis bestuurders uit het verkeer.

Ook op de lokale wegen richting kust staan opnieuw dispositieven opgesteld. Onder meer in Knokke, Oostende, Blankenberge en aan de Westkust is dat het geval.