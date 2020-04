Politie stelt 16 pv’s op bij grote controle op snelwegparking in Jabbeke: “Mensen lijken maatregelen goed op te volgen” Siebe De Voogt

04 april 2020

13u17 38

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Jabbeke Op de snelwegparking in Jabbeke is sinds zaterdagmorgen 9 uur een grote controleactie bezig van de federale wegpolitie en verschillende lokale zones. Rond 13 uur werden al 120 wagens uit het verkeer gehaald. De politie stelde voorlopig 16 pv’s op. “Er is weinig verkeer richting kust”, zegt hoofdcommissaris Didier Vandecasteele. “De mensen lijken de maatregelen goed op te volgen.”

Zoals West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé deze week aankondigde, laat de politie zaterdag niets aan het toeval over. Wie richting kust wil rijden, maakt een grote kans om gecontroleerd te worden. Op de snelwegparking langs de E40 in Jabbeke vindt sinds 9 uur een geïntegreerde actie plaats van de federale wegpolitie en verschillende lokale zones. Motards pikken wagens uit het verkeer en leiden hen af naar de parking, waar de bestuurders en inzittenden aan een grondige controle worden onderworpen.

16 pv’s

Rond 13 uur controleerde de wegpolitie naar schatting zo'n 120 wagens. Ze stelden 16 processen-verbaal op tegen mensen die zonder reden op weg waren naar de kust of andere plaatsen. “Verschillende mensen zaten in eenzelfde wagen en kregen dus allemaal een pv mee naar huis”, verduidelijkt Didier Vandecasteele, directeur operaties bij de federale politie. “We moeten zeggen dat de preventiecampagnes voorlopig succes lijken te hebben. Er is weinig verkeer richting kust en de mensen lijken de maatregelen goed op te volgen.”

De politie controleert vooral op kustgangers en tweedeverblijvers. “Met gerichte vragen proberen we na te gaan wat de bestemming is van de mensen en of ze een niet-essentiële verplaatsing aan het maken zijn", stelt Vandecasteele. “Velen nemen hun voorzorgen en hebben een briefje of attest mee om het doel van hun rit te bewijzen. We hadden bijvoorbeeld iemand wiens vriendin in het ziekenhuis lag. Hij was op de terugweg naar huis en had een briefje van het ziekenhuis mee. Anderen leggen dan weer een mail voor met een gerichte vraag naar de politie of een attest van hun werkgever.” De politie zal nog enkele uren controleren op de snelwegparking. Ook op andere plaatsen richting kust zijn controles aan de gang. Onder meer in de stations van Blankenberge en Oostende staan agenten eventuele reizigers op te vangen.