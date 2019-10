Pater (89) wil brand blussen in tuinhuis van klooster, maar komt ten val en breekt z’n heup Siebe De Voogt

06 oktober 2019

Jabbeke Op het domein van de Witte Paters in Varsenare is zaterdagmiddag brand uitgebroken in het tuinhuis van het klooster. Een 89-jarige pater probeerde de vlammen te blussen, maar kwam ten val en brak z'n heup.

De pater was rond de middag kaarsen aan het maken in de houten blokhut naast het klooster. Toen hij het tuinhuis verliet, was één van de kaarsen nog aan het branden. Wellicht sloeg de vlam over naar het houtwerk, waardoor de hut in brand vloog. Een voorbijganger merkte rond 12.15 uur de vlammen op en verwittigde de pater. Die ging het vuur aanvankelijk zelf te lijf, maar kwam ten val en brak daarbij z’n heup. De onfortuinlijke man werd met de ambulance overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De brandweer kon het vuur uiteindelijk relatief snel blussen.