Pas wereldkampioen geworden, maar toch zoekt blinde boogschutter sponsors om ook aan volgend WK te kunnen deelnemen Siebe De Voogt

20 augustus 2019

14u58 0 Jabbeke Jabbekenaar Ruben Vanhollebeke (42) is nog maar net wereldkampioen boogschieten geworden, maar nu al is hij bezig met het WK van 2021 in Dubai. Om te kunnen deelnemen is de blinde boogschutter op zoek naar sponsors. “Zonder is het voor mij te duur”, zegt hij.

Ruben Vanhollebeke (42) uit Jabbeke is stilaan bekomen van zijn wereldtitel boogschieten begin juni in het Nederlandse ’s-Hertogenbosch. Meer zelfs: hij staat te popelen om te beginnen aan zijn voorbereiding op het WK van binnen twee jaar in Dubai. Alleen is de blinde boogschutter nog op zoek naar sponsors. Zonder wordt een deelname immers bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk. “Ik heb om financiële redenen heel lang geen internationale wedstrijden geschoten”, vertelt de Jabbekenaar. “Het was gewoon te duur. Vorig jaar kon ik gelukkig wél naar het WK in Nederland met dank aan enkele lokale sponsoren.”

Ruben kreeg de smaak weer te pakken en wil de komende twee jaar weer deelnemen aan enkele internationale wedstrijden om op niveau te blijven. Maar die ambitie kost ook geld. “Eind september ga ik schieten in Andorra. De reis voor mijn coach en ik kost 900 euro. Volgend jaar staat ook het EK in Italië op het programma. Dat zal nog een stukje meer kosten.” Op steun van een bond zoals in populaire sporten als voetbal en wielrennen, hoeft Ruben niet te rekenen. “Er is enkel geld voor deelnemers aan de Paralympic Games. Ik kom daarvoor niet in aanmerking, want ben niet erkend. Ik moet dus hopen dat enkele bedrijven mij een duwtje in de rug willen geven. Zo niet is het voor mijn gezin niet haalbaar om nog langer al die verplaatsingen zelf te bekostigen.” De boogschutter besloot intussen om een vzw op te richten met de toepasselijke naam De Blinde Doeltreffer. Wie hem wil steunen, kan Ruben contacteren op het nummer 0477/49.74.21.