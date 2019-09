Ouders organiseren benefiet voor revalidatie van Jannes (27): “Hij is altijd goedgezind, dus wie zijn wij om op te geven? Siebe De Voogt

10 september 2019

15u40 0 Jabbeke Al drie jaar lang is Jannes Bousson (27) uit Varsenare aan het revalideren. Hij lag zes maanden in een coma na een zwaar ongeval, maar vecht stapje per stapje terug. Na twee jaar komt het ziekenfonds niet langer tussen in de kosten van zijn revalidatie. De ouders van Jannes organiseren daarom een benefiet. “Wij zijn een gelukkig gezin en geven niet op”, zeggen ze.

De 27-jarige Jannes Bousson kroop op 15 maart 2016 door het oog van de naald. De jongeman was rond 23 uur op de terugweg naar huis, toen hij werken langs de Torhoutsesteenweg in Sint-Michiels te laat opmerkte. De jeugdtrainer van KFC Varsenare en DJ knalde met z’n wagen frontaal op een kraanwagen en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Jannes bleek een vechter. Hij lag zes maanden in coma, maar ontwaakte in het najaar.

Stapjes vooruit

Hoewel hij hersenschade opliep en nooit meer dezelfde zal zijn, zet Jannes nog elke dag stapjes vooruit. “Praten gaat steeds beter en eten kan onze zoon al zelfstandig”, vertellen vader Yannick en moeder Marleen. “Hij begint ook steeds meer kleine dingetjes uit zijn verleden te herkennen. Volgens de neuroloog is er nog verbetering mogelijk. Als hij op een bepaald moment z’n evenwicht terugvindt, zit zelfs stappen er nog in. Het zijn telkens kleine stapjes vooruit, maar het is Jannes die het tempo bepaalt.”

De jonge twintiger bouwt dus gestaag aan zijn herstel, maar wordt volgens zijn ouders geremd door de maatschappij. “Jannes heeft de hele week een druk dagprogramma: naast logopedie en kinesitherapie, volgt hij hippotherapie en cognitieve en sociale revalidatie. Twee dagen in de week gaat hij ook naar het dagcentrum. Wij werken nog steeds voltijds als leerkracht en doen beroep op oma en opa en een schoonbroer om Jannes rond te brengen, als wij niet thuis zijn. Zij zijn al een jaartje ouder, dus die hulp zal niet blijven duren.” Wij maken ons zorgen over de toekomst. Jannes staat op de wachtlijst voor een persoonsgebonden assistentiebudget van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, red.), maar die wachttijden kunnen oplopen tot 3 à 5 jaar. Ongelooflijk als je weet dat onze zoon in de hoogstdringende categorie zit.”

Zware kosten

De kosten voor de revalidatie van Jannes swingen volgens zijn ouders de pan uit. “Twee jaar lang kwam het ziekenfonds tussen in de kosten van de revalidatie, maar nu die periode voorbij is worden enkel nog de kiné en thuisverzorging terugbetaald. Voor alle overige kosten mogen wij zelf tussenkomen. Dat is financieel zwaar om dragen. We hebben immers nog twee studerende zonen en willen hen ook niet achteruit steken. Een aangepaste douche voor Jannes kostte 11.000 euro. Voor een speciale fiets legden we 3.500 euro op tafel. Dat zijn enorme bedragen. Let op: wij klagen niet. We zijn een gelukkig gezin en een warm nest. Jannes is altijd goedgezind, dus wie zijn wij om hem op te geven? Wij geven niet op!”

Om de verdere revalidatie van Jannes wat te bekostigen, zetten zijn ouders een benefiet op poten. Met de opbrengst hopen ze een plooibare elektrische rolstoel te kopen of een rollator, waarmee hun zoon zichzelf kan optillen. “Op de benefiet komen enkel mensen aan bod die op de hoogte zijn van onze situatie en een speciale band hebben met Jannes. We hopen vooral dat elke aanwezige een amusante avond kan beleven.” De benefiet voor Jannes gaat op 5 oktober door in het Vrijetijdscentrum van Jabbeke. Om 18.30 uur staat een aperitief gepland, gevolgd door een diner met gourmet. Om 21 vindt een optreden plaats van de band The New Image. De avond wordt afgesloten door een DJ.

De prijs voor een ganse avond bedraagt 50 euro. Wie het eten wil overslaan, betaalt 10 euro. Inschrijven kan via jannes.bousson@hotmail.com. Betalen doe je op het rekeningnummer BE52 9733 7228 3509 met vermelding van je naam en het aantal personen. Ook vrije giften zijn welkom en kunnen op hetzelfde rekeningnummer. Elke cent gaat integraal naar Jannes.