Opvallende verhuis: vijfstammige lindeboom achter gemeentehuis 70 meter verplaatst Siebe De Voogt

20 februari 2020

08u50 0 Jabbeke In Jabbeke zijn woensdag de grote middelen ingezet om de vijfstammige lindeboom achter het gemeentehuis 70 meter te verplaatsen. De boom is meer dan 40 jaar oud en wordt een uniek element in de geplande parkzone nabij het centrum.

De verplaatsing van de lindeboom was nodig voor de realisatie van het inbreidingsproject in de dorpskern van Jabbeke. De mastodont, met een omvang van 20 meter hoog en diameter van 18 meter, is een zeldzaam exemplaar door de vijf stammen die nooit gesnoeid werden. Jabbeke heeft vijf deelgemeenten en dus werd de linde hét symbool voor de samenhorigheid in de gemeente. De boom wordt een beeldbepalend element in de geplande parkzone nabij het centrum van Jabbeke, maar kon in de plannen niet blijven staan op de plaats waar hij nu stond.

Een gespecialiseerde firma uit Aalter slaagde erin om de linde te verplaatsen naar een locatie 70 meter ten westen van waar hij voorheen stond. Landschapsarchitect Paul Deroose begeleidde de werken en is tevreden met het initiatief van de gemeente. “We hebben in ons land jammer genoeg te weinig traditie voor het zorgzaam omgaan met nog levend erfgoed zoals oude bomen”, zegt hij. “Deze vijfstammige lindeboom is echter een uitzonderlijk mooie boom die men zich niet kan aanschaffen. Het pleidooi voor het behoud van deze boom is gebaseerd op een overtuiging dat we de plicht hebben waardevolle elementen in onze woonomgeving in stand te houden en te bewaren voor het nageslacht.” Volgens een berekening heeft de boom een waarde van ongeveer 12.000 euro. De kosten van de verplaatsing bedragen 18.000 euro.