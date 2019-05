Opvallende diefstal: duizend vierkante meter parket gestolen vanop werf in Varsenare Siebe De Voogt

15u25 0 Jabbeke Op de werf van residentie Stuyvenberg in Varsenare (Jabbeke) is liefst duizend vierkante meter aan parket gestolen. Dat bevestigt de lokale politie Kouter.

De diefstal dateert al van enige tijd geleden, maar werd pas dinsdag gemeld bij de politie. Hoe de daders precies te werk gingen, is niet duidelijk. Zeker is dat ze er ongemerkt in slaagden om duizend vierkante meter parket mee te nemen vanop de bouwwerf van residentie Stuyvenberg langs de drukke Gistelsteenweg. Op deze site, waar vroeger het gelijknamige sterrenrestaurant gelegen was, wordt momenteel een residentie voor senioren gebouwd. De politie Kouter is een onderzoek gestart.