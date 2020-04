Opnieuw tot uur aanschuiven aan containerpark in Jabbeke: “Het gaat om momentopnames” Siebe De Voogt

15 april 2020

09u56 0 Jabbeke Net als vorige week vormde zich dinsdagnamiddag aan het containerpark in Jabbeke weer een file met tientallen voertuigen. Op een bepaald moment was het tot een uur aanschuiven. Het gemeentebestuur houdt de situatie in de gaten, maar spreekt van een momentopname. “Mocht het verergeren, moeten we wél ingrijpen”, zegt burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V).

Wie dinsdagnamiddag afval wilde brengen naar het containerpark in Jabbeke, moest bij momenten weer bijzonder veel geduld uitoefenen. Rond 16 uur had zich een file van zeker 20 wagens gevormd met bijhorende wachttijden tot een uur. Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) zegt dat de situatie constant gemonitord wordt. “Onze milieuambtenaar kan de situatie aan de poorten van het containerpark op camera volgen vanuit z’n bureau”, zegt hij. “We zien dat de opstroppingen meestal niet langer duren dan een uur. Bij momenten is het zelfs bijzonder rustig in het containerpark en loopt er bijna niemand rond. De beelden van de files zijn dus momentopnames. We hebben net een verlengd weekend achter de rug. Dat zal ook wel een rol gespeeld hebben.”

Ingrijpen is volgens de burgemeester momenteel dan ook niet aan de orde. “Mocht het vanaf de opening tot de sluiting aanschuiven zijn, is het een ander verhaal. Dan zal de politie toch moeten tussenkomen. Maar op dit moment is er geen enkel probleem. De mensen blijven in hun wagen zitten en respecteren in het containerpark de geldende maatregelen. Laat ons dat zo houden.”