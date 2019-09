Opnieuw inbraken in BMW’s: “Pas toen ik instapte, zag ik dat mijn stuur weg was” Siebe De Voogt

23 september 2019

16u17 0 Jabbeke In Jabbeke lijkt een dievenbende het op BMW’s gemunt te hebben. De voorbije twee nachten is tweemaal toegeslagen en ook in Gistel vonden twee inbraken plaats, waarvan één in een BMW.

Kelly Bernaert (44) woont langs de Gistelsteenweg in Zerkegem. Maandagmorgen stelde ze vast dat er ingebroken was in haar BMW 218 Coupé, die op de oprit geparkeerd stond. “Ik wilde rond 9 uur met mijn hond naar de kapper gaan. Ik stak mijn huisdier in de wagen en stapte zelf in. Toen pas merkte ik dat mijn stuur weg was en de airbags gedemonteerd werden. Ook enkele zonnebrillen werden meegenomen.”

Opgeschrikt?

Veel schade richtten de inbrekers niet aan. “Ik vermoed dat ze mijn BMW moeten opengekregen hebben met één of andere technologie, want er waren geen inbraaksporen terug te vinden. Vreemd genoeg lieten ze mijn boordcomputer ongemoeid. Ik denk dat de daders dus moeten opgeschrikt zijn. Wij zijn rond middernacht thuisgekomen en hebben tot 2 uur in onze lounge gezeten in de tuin. Wellicht vluchtten de inbrekers weg toen we naar ons bed zijn gegaan.”

Ook langs de Tafeldijcken in Varsenare werd zaterdagnacht al ingebroken in een BMW. Daar gingen de daders driester te werk. Ze verbrijzelden de ruit van het achterste portier aan de passagierszijde en ontkoppelden de radio, het stuur, de navigatieconsole, het navigatiescherm en de navigatiedraaiknop.

Ook in de Boomgaardstraat in Gistel is zondagnacht ingebroken in een BMW. In de Galgestraat werd dan weer de boordcomputer van een tractor gedemonteerd. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de inbraken. “Iedereen die iets verdacht opmerkt, vragen we om niet te aarzelen en ons meteen te verwittigen”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele.