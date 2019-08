Open Monumentendag in Vloethemveld legt geschiedenis van voormalige krijgsgevangenenkamp bloot

21 augustus 2019

11u42 0 Jabbeke Het Vloethemveld in Jabbeke en Zedelgem zet tijdens Open Monumentendag de deuren open voor het grote publiek. Gidsen vertellen tijdens een twee uur durende wandeling over de geschiedenis van het bos als voormalig krijgsgevangenkamp in de Tweede Wereldoorlog.

Het Vloethemveld is intussen een waardvol natuurgebied geworden op de grens van Jabbeke en Zedelgem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er tussen 1944 en 1946 echter ook een Brits krijgsgevangenenkamp gevestigd, waar naar schatting meer dan 100.000 soldaten opeengepakt zaten. Van 1924 tot 1994 had het Belgische leger er bovendien een munitiedepot. Op zondag 8 september worden in Vloethemveld rondleidingen gehouden in het kader van de Open Monumentendag. Gidsen houden geleide wandelingen van twee uur en vertellen honderduit over de rijke natuur van het gebied en het erfgoed, de kunst en militaire geschiedenis. Aansluitend is er een tentoonstelling over het krijgsgevangenenkamp, vondsten van metaaldetectie en met info over de renovatie van de gebouwen en het beheers- en onthaalplan.

De wandelingen gaan tussen 10 en 16.20 uur doorlopend van start om de 20 minuten. Het bezoek aan het Vloethemveld is enkel mogelijk na inschrijving op de website van de gemeente Zedelgem. De inschrijvingen lopen nog tot 4 september.