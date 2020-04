Ook vandaag controles op invalswegen naar kust: vrouw betrapt die op kindjes van zus zou gaan passen Siebe De Voogt

05 april 2020

10u00 2 Jabbeke Ook zondag houdt de politie opnieuw grote controleacties op de invalswegen richting kust. Mensen die zonder geldige reden op de baan zijn, krijgen een proces-verbaal mee naar huis. Zaterdag werden bij een grote actie op de snelwegparking in Jabbeke onder meer al Ook zondag houdt de politie opnieuw grote controleacties op de invalswegen richting kust. Mensen die zonder geldige reden op de baan zijn, krijgen een proces-verbaal mee naar huis. Zaterdag werden bij een grote actie op de snelwegparking in Jabbeke onder meer al 21 pv’s opgesteld. De mensen leken zich overal goed te houden aan de maatregelen. “We hopen dat dit zondag ook het geval zal zijn”, stelde gouverneur Carl Decaluwé.

In Houthulst werd zaterdag een 23-jarige bestuurster beboet. Zij beweerde dat ze op de kindjes van haar zus zou gaan passen.

Op de E40 in Jabbeke haalden de federale politie en enkele lokale politiezones zaterdag in totaal 225 wagens uit het verkeer. De agenten stelden 21 pv’s op tegen mensen die zonder geldige reden op weg waren naar de kust of een andere bestemming. Sinds zondagmorgen houdt de politie opnieuw een grote actie op de snelwegparking in de richting van de kust. Motards zullen net als gisteren op toevallige basis bestuurders uit het verkeer pikken.

Ook op de lokale wegen richting kust staan opnieuw dispositieven opgesteld. Onder meer in Knokke, Oostende, Blankenberge en aan de Westkust is dat het geval.