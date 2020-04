Ook Oud Gemeentehuis start met afhaalmaaltijden: “Ideale verstrooiing bij aanvang van paasvakantie” Siebe De Voogt

02 april 2020

11u39 0 Jabbeke Ook café-restaurant ‘t Oud Gemeentehuis in Varsenare start vrijdag na drie weken verplichte sluiting met Ook café-restaurant ‘t Oud Gemeentehuis in Varsenare start vrijdag na drie weken verplichte sluiting met afhaalmaaltijden . “We wilden opnieuw iets doen”, zegt zaakvoerder Erwin Brakman. “De paasvakantie staat voor de deur en hier in de buurt zijn te weinig alternatieven voorhanden.”

Erwin Brakman en Benedicte Constandt, uitbaters van ‘t Oud Gemeentehuis in Varsenare, konden drie weken lang even tot rust komen door hun verplichte sluiting. Met de paasvakantie voor de deur begon het echter toch weer te kriebelen. “Ze voorspellen dit weekend mooi weer en dan zou het jammer zijn om daar niets mee te doen. Ik ben er van overtuigd dat de mensen in het paasweekend iets speciaals willen eten. Veel alternatieven zijn hier in de buurt bovendien niet voorhanden.”

Vanaf vrijdag start ‘t Oud Gemeentehuis met afhaalmaaltijden. “Over de middag voorzien we dagelijks een dagschotel met soep voor een schappelijke prijs van 10 euro. Ook ‘s avonds kunnen de mensen bij ons terecht. Iedere week proberen we iets speciaals te doen. Zo staat zondag bijvoorbeeld kreeft Belle Vue op het menu. Een van de volgende dagen willen we ook steak tartaar voorzien. De klanten kunnen tot 2 uur op voorhand bestellen via onze website of Facebookpagina of op het nummer 050/38.73.13. Afhalen kan van 11.30 tot 13 uur en van 17 tot 19 uur.” ‘t Oud Gemeentehuis verliest momenteel veel omzet door de communies die wegvallen. Met hun afhaalmaaltijden hopen ze dat verlies wat te compenseren. “Gelukkig werden in Varsenare al nieuwe data geprikt in september”, zegt Erwin. “Daar zijn we heel blij mee.”