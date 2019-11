Ook depot in Jabbeke getroffen door 24 uren-staking bij AB InBev Siebe De Voogt

20 november 2019

17u15 2 Jabbeke In alle brouwerijen en depots van AB InBev wordt woensdag niet gewerkt. Het personeel legde om 6 uur voor 24 uur het werk neer. Ook het depot in Jabbeke is getroffen.

De werknemers van AB InBev volgen met de 24 uren-staking een oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Zij ijveren voor een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en een correcte berekening van lonen en de RSZ-aangifte. Bij AB InBev zijn momenteel onderhandelingen lopende, maar die verlopen naar verluidt bijzonder stroef. Volgens de vakbonden wordt onder meer het aantal gewerkte dagen verkeerd geregistreerd en verwerkt, waardoor ook de berekening van de RSZ-aangifte misloopt. Tijdens de 24 uren-staking leggen zowel arbeiders als bedienden het werk neer. Ook in het depot in de Industriezone in Jabbeke is er geen activiteit. Daar werken 30 mensen.