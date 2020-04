Ondanks alle waarschuwingen: lange file aan containerpark in Jabbeke Siebe De Voogt

09 april 2020

21u21 4 Jabbeke Hoewel gevraagd werd enkel te gaan indien écht noodzakelijk, stond donderdagnamiddag toch een lange rij wachtende voertuigen aan het containerpark in Jabbeke.

Jabbekenaars die donderdagnamiddag hun afval kwijt wilden in het gemeentelijk recyclagepark, moesten flink wat geduld hebben. Aan de poorten van het park in Snellegem stond op een bepaald moment een rij van tientallen wagens. Door de coronacrisis worden maar 6 bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Om problemen te vermijden én het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, vroeg het gemeentebestuur haar inwoners enkel naar het containerpark te gaan indien het echt niet anders kon. Een vraag die veel Jabbekenaars donderdagnamiddag in de wind sloegen.