Onbetaalde boetes brengen gerecht op spoor van mensensmokkelaar Siebe De Voogt

02 oktober 2019

15u08 0 Jabbeke Een man uit het Brusselse riskeert in de Brugse rechtbank 37 maanden cel voor mensensmokkel. Hij liep vorig jaar tegen de lamp in Jabbeke, waar hij door de douane werd staande gehouden voor enkele openstaande boetes. In z’n wagen zaten drie illegalen.

Bij een controle van de douane op 9 maart vorig jaar in Jabbeke bleek Zana K. verschillende boetes van de politierechtbank nog niet te hebben betaald. In de wagen van de Koerd zaten twee andere Koerden en een Afghaan. Omdat K. geen uitleg kon geven over hun aanwezigheid, werd zijn gsm uitgelezen. Volgens het parket maakte dat onderzoek duidelijk dat hij zich bezighield met mensensmokkel. Zo wisselde K. informatie uit over afritten van autosnelwegen met een Frans nummer dat gekend stond voor mensensmokkel. Ook een verdacht Brits nummer deed de speurders argwaan krijgen. Volgens de verdediging van Zana K. voerde de man de drie illegalen rond als vriendendienst. “Hij had nooit de intentie om er een financieel voordeel uit te halen”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Mijn cliënt werd door een goede vriend gevraagd om diens broer te voeren. Ter plekke bleek het om drie personen te gaan. Hij voelt zich zelf misbruikt.” De advocate vroeg de rechtbank om de feiten te herkwalificeren naar hulp aan illegale migratie en haar cliënt de opschorting van straf te geven. Het parket vorderde een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden en 24.000 euro boete. Vonnis op 6 november.