Onbekenden vandaliseren bewateringssysteem van KFC Varsenare Siebe De Voogt

28 april 2020

12u45 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Jabbeke Onbekenden hebben maandagnacht toegeslagen op de terreinen van voetbalclub KFC Varsenare. Ze beschadigden de bewatering van de eersteprovincialer. “We zullen aangifte doen bij de politie”, reageert voorzitter Alain De Plancke.

Een medewerker van de club stelde de vandalenstreek dinsdagmorgen vast. “Onze twee grasvelden zijn pas ingezaaid, dus dagelijks gaat iemand langs om de terreinen te bewateren”, vertelt voorzitter van KFC Varsenare Alain De Plancke. “Vanmorgen zag die persoon ons karretje, waarmee de velden worden bewaterd, aan één van de dug-outs hangen. Puur een daad van vandalisme.” Of het bewateringssysteem schade heeft opgelopen, is nog niet duidelijk. “Wellicht zullen we wel enkele kosten hebben. Zo’n karretje kost snel 1.500 euro: een serieuze investering voor een kleine club. Dit is absoluut niet leuk en we zijn dan ook van plan om aangifte te doen bij de politie. Rond de velden hangen camera’s. Hopelijk levert dat een spoor op naar de daders.”