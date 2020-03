OCMW Jabbeke belt 340 alleenstaande 80-plussers op: “Om de eenzaamheid te doorbreken in volle coronacrisis” Siebe De Voogt

31 maart 2020

09u11 0 Jabbeke Net als in andere gemeenten gaat ook het OCMW van Jabbeke alle alleenstaande en meest kwetsbare 80-plussers opbellen. In totaal gaat het om 340 personen.

“We willen enerzijds bij deze doelgroep polsen naar eventuele hulpvragen en anders de eenzaamheid doorbreken in volle coronacrisis”, stelt de gemeente. “Het is immers belangrijk om in deze crisistijd aandacht te hebben voor mensen die kwetsbaarder zijn en normaal gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale, de poetsdienst en andere thuiszorgdiensten.”

Bewoners van woonzorgcentra en serviceflats vallen niet onder het initiatief, aangezien zij vanuit de centra al voldoende ondersteuning krijgen. Eerder kregen alle thuiswonende 90-plussers in Jabbeke al een maatschappelijk assistent van de sociale dienst op bezoek, die hen de verschillende maatschappelijke dienstverleningen toelichtte.