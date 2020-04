Nog geen gevallen van corona in Avondrust en dus krijgt woonzorgcentrum voorlopig geen testkits: “We blijven in het ongewisse” Siebe De Voogt

07 april 2020

12u12 0 Jabbeke In het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare, bij Jabbeke, is voorlopig nog geen corona vastgesteld. Dat bevestigt algemeen directeur Jan Claeys. “Een gevolg is dat we voorlopig geen testkits krijgen”, zegt hij. “We blijven dus in het ongewisse.”

In veel woonzorgcentra in Vlaanderen sloeg het coronavirus al genadeloos toe. In WZC Avondrust in Varsenare konden ze de COVID-19 voorlopig buitenhouden. “We hadden één bewoner die bij ons in kortverblijf zat en naar het ziekenhuis moest overgebracht worden met klachten”, zegt algemeen directeur Jan Claeys. “Op zijn longfoto’s waren tekenen van corona te zien, maar de test bevestigde dat niet. Voorlopig zijn hier dus geen bewoners of medewerkers besmet. We hopen dat zo te houden. Eénmaal het virus binnen de muren zit, verspreidt het zich immers razendsnel.”

Geen tests

Het Agentschap Zorg en Gezondheid selecteerde begin deze week 55 woonzorgcentra in Vlaanderen die testkits krijgen om álle bewoners en medewerkers te testen. WZC Avondrust zit daar niet bij. “Er werd prioriteit gegeven aan de instellingen waar wél al corona werd vastgesteld”, verduidelijkt Claeys. “Wij vallen dus voorlopig uit de boot. We hadden nochtans wel op zo'n tests gehoopt. Dat niemand symptomen vertoont betekent immers niet dat het coronavirus niet binnen de muren aanwezig is. Enkel een test kan dat uitwijzen. We blijven hier dus in het ongewisse.”

Avondrust blijft intussen de maatregelen tegen het coronavirus strikt aanhouden. “We zitten in volledige lockdown, zoals het hoort, en passen al hygiënische maatregelen toe. Dat is een zeer ingrijpende maatregel voor de bewoners en hun familie. We stellen alles in het werk om andere middelen in te schakelen, zodat het contact ergens overeind gehouden wordt. De bewoners kunnen met het thuisfront bellen via Skype, telefoon of WhatsApp. We organiseren daarnaast ook raamcontacten, waarbij zij vanachter het raam van de cafetaria kunnen bellen met hun familie die buiten staat.”