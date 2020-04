Nieuwe data bekend voor eerste communies en vormsels Siebe De Voogt

09 april 2020

15u17 2 Jabbeke De Jabbeekse federatie heeft nieuwe data bekend gemaakt voor de eerste communies en vormsels in de gemeente. Het bisdom Brugge besliste eerder om door de coronacrisis de vieringen uit te stellen naar volgend schooljaar.

De eerste communie in Varsenare gaat op 20 september om 10.30 uur door. Het vormsel in de deelgemeente vindt plaats op 12 september om 14.30 uur. De eerste communies voor Snellegem en Zerkegem vinden op 26 september om 15 uur plaats in de kerk van Zerkegem. De vormsels voor beide deelgemeenten gaan op 12 september om 11 uur door in de kerk van Snellegem. In Jabbeke zelf staat de eerste communie gepland op 27 september om 10.30 uur. De vormsels voor Jabbeke en Stalhille gaan op 13 september om 10.30 uur door in de kerk van Jabbeke. De eerste communie voor kindjes uit Stalhille staat tot slot gepland op 24 april 2021 om 14 uur.

De federatie Jabbeke benadrukt dat de nieuwe data onder voorbehoud zijn van eventueel nieuwe maatregelen van de overheid.