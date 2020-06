Nieuwe bushaltes, voorrangsregeling en fietsstraat: heraanleg van Dorpsstraat gaat nog deze maand van start Siebe De Voogt

12 juni 2020

14u41 3 Jabbeke Voor de heraanleg van de Dorpsstraat in Jabbeke zijn deze week de voorbereidende werken van start gegaan. Het gaat om de aanleg van busperrons, de vernieuwing van straatmeubilair en aanplanting van groen. Ten vroegste in het najaar wordt de verkeerssituatie in de straat aangepakt.

Bij de werken houdt het gemeentebestuur naar eigen zeggen rekening met het feit dat zoveel mogelijk doorgang moet worden verleend aan de weggebruikers. Het is de reden waarom het project uitgevoerd wordt in kleinere fases. In een eerste fase, die deze maand plaatsvindt, worden nieuwe busperrons aangelegd, het straatmeubilair vernieuwd en het nodige groen aangelegd.

Geen eenrichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer invoeren, kon volgens de gemeente niet. In dat scenario zou het verkeer verlegd worden naar de schoolomgeving, zouden de kruispunten op de Gistelsteenweg verzwaard worden en zou geen bijkomende ruimte ontstaan voor parkeerplaatsen. De Dorpsstraat heeft over een lengte van 400 meter een beperkte parkeercapaciteit. Om een oplossing te bieden voor het buurtparkeren werden aan het begin van de Aartrijksesteenweg en door de doorsteek naar de Koffiestraat al ruim 30 parkeerplaatsen extra gemaakt.

Fietsstraat

In plaats van eenrichtingsverkeer kiest het gemeentebestuur ervoor om over een afstand van 40 meter met voorrangsborden te werken. In het middensegment van de Dorpsstraat is er slechts een breedte van 8 meter beschikbaar, waardoor wagens en bussen elkaar bijzonder moeilijk kunnen kruisen. De zone 30-regeling wordt bovendien versterkt door het principe van een fietsstraat, waarbij het inhalen van fietsers niet toegelaten is.

De kosten van het totale project worden geraamd op 720.000 euro. In dat bedrag zitten ook de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem en een verbeterde afwatering van het oppervlaktewater.