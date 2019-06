Nieuwe app in de maak om communicatie tussen gemeente en burgers te verbeteren: het “Japp(e)ke” Siebe De Voogt

CD&V Jabbeke wil binnenkort een app lanceren om de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners te verbeteren. Ook handelaars moeten van het "Japp(e)ke" kunnen gebruik maken.

De inwoners van Jabbeke hekelen al langer het gebrek aan communicatie vanuit hun gemeentebestuur. Om het probleem aan te pakken, stelt de lokale CD&V-afdeling nu een Jabbeekse app voor: het Japp(e)ke. De Jabbekenaars zullen via de app op de hoogte gehouden worden van wegenwerken en evenementen en een probleem binnen de gemeente kunnen signaliseren. “Tijdens de vele huisbezoeken die we in aanloop van de verkiezingen voerden, bleek de communicatie vanuit de gemeente een stuk beter te kunnen Via de app zal de Jabbekenaar digitaal documenten kunnen aanvragen zonder zich nog naar het gemeentekantoor te moeten verplaatsen. Ze biedt een meerwaarde door de burger te informeren in verband met geplande werken en festiviteiten en herinnert hem eraan om tijdig het vuilnis buiten te zetten.”

De app zal de inwoners ook de mogelijkheid bieden om problemen bij het gemeentebestuur aan te kaarten. “Met enkele eenvoudige clicks zal de melding samen met de locatie en een foto kunnen overgemaakt worden aan de bevoegde diensten. Een vlotte afhandeling van de problemen is voor ons van groot belang. Ook handelaars en verenigingen zullen kunnen gebruik maken van de app. Zij kunnen via die weg specifieke promotieberichten versturen, indien de inwoner dat wenst.” Momenteel zijn voorbereidende gesprekken aan de gang om de app operationeel te maken. “Bij de lancering zal elke bewoner van Jabbeke op gepaste wijze geïnformeerd worden en opgeleid indien nodig.”