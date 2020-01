Nieuw voetbalcomplex van KSV Jabbeke plechtig ingehuldigd Siebe De Voogt

12 januari 2020

10u14 0 Jabbeke In het Vlamingveld is zaterdagvoormiddag het nieuwe voetbalcomplex van tweedeprovincialer KSV Jabbeke plechtig ingehuldigd. Het gebouw telt twee verdiepingen en heeft naast zeven kleedkamers, een nieuwe kantine en een vergaderzaal ook een tribune met 104 zitjes.

Zowat het ganse Jabbeekse gemeentebestuur kwam de nieuwe voetbaltempel van de plaatselijke voetbalploeg zaterdagvoormiddag plechtig openen. Het ganse project nam drie jaar in beslag en het resultaat mag er wezen. Op het gelijkvloers van het nieuwe hoofdgebouw werden zeven kleedkamers gebouwd, een berging voor het materiaal van de club en een lokaaltje voor de ticketverkoop. Met een lift of trap kunnen bezoekers de eerste verdieping bereiken. Ze komen er in de gloednieuwe kantine met een groot terras. Even verderop werd nog een vergaderzaal geïnstalleerd en buiten een prachtige tribune, bestaande uit twee rijen en met 104 zitjes. Het totale project kostte 2,6 miljoen euro en werd volledig betaald door de gemeente Jabbeke.