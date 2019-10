Nieuw voetbalcomplex van KSV Jabbeke gaat begin volgend jaar open: “Ons doel is de beste van West-Vlaanderen worden” Siebe De Voogt

29 oktober 2019

13u21 0 Jabbeke De nieuwe voetbaltempel van tweedeprovincialer KSV Jabbeke opent op 17 januari haar deuren. Het complex bestaat uit twee verdiepingen en heeft naast zeven kleedkamers, een nieuwe kantine en een vergaderzaal ook een tribune met 104 zitjes. “Het drukt onze ambitie uit om de grootste van West-Vlaanderen te worden”, zegt voorzitter Chris Bourgois.

Op de site van het nieuwe voetbalcomplex van KSV Jabbeke wordt momenteel nog flink gewerkt. Tegen de grote opening op 17 januari moet alles af zijn. Dan presenteert de tweedeprovincialer haar gloednieuwe voetbalstadion aan het grote publiek. “De laatste loodjes wegen zwaar, maar het zal uiteindelijk meer dan de moeite waard blijken”, vertelt voorzitter Chris Bourgois. “Momenteel moeten de elektriciteit en douches nog getest worden, de buitenkleding moet nog worden aangebracht en de warmtepompen moeten nog in orde worden gebracht. Het zijn spannende tijden, maar volgens de aannemer komt alles in orde.”

104 zitjes

Nu al is duidelijk dat het nieuwe hoofdgebouw van KSV Jabbeke een pareltje wordt. Op het gelijkvloers zijn zeven kleedkamers gebouwd, een berging voor het materiaal van de club en een lokaaltje waar de tickets zullen worden verkocht. Met een lift of trap kunnen de bezoekers de eerste verdieping bereiken.

“Boven hebben we de kantine voorzien met een groot terras, zodat we bij mooi weer ook van het zonnetje kunnen genieten. Even verderop zit onze vergaderzaal gehuisvest en buiten hebben we een tribune bestaande uit twee rijen en met in totaal 104 zitjes. Het moet voor een soort VIP-gevoel zorgen bij onze bezoekers.” Drie jaar geleden kregen de eerste plannen voor het nieuwe voetbalcomplex vorm. Het totale kostenplaatje bedraagt 2,6 miljoen euro, volledig gedragen door de gemeente. “In die prijs zitten de 1,2 miljoen euro voor het gebouw zelf vervat, maar ook de kosten van onder meer de grondwerken en de parking”, verduidelijkt Bourgois.

Grootste worden

De voorzitter is fier is op zijn nieuwe voetbaltempel. “Het moet KSV Jabbeke een nieuw elan en moderner imago geven. Op eigen kosten voorzien we vier flatscreens om in het gebouw te hangen. De communicatie en interactie met onze leden en sympathisanten is dan ook erg belangrijk. Met ons nieuwe stadion moeten we onze ambitie kunnen realiseren: de beste van West-Vlaanderen worden. Of we ook nog groeimarge hebben? Het is waar dat we stilaan onze limiet bereikt hebben. KSV Jabbeke heeft z’n ledenaantal in vijf jaar tijd bijna verdubbeld naar 350 spelers. Qua ruimte kunnen we niet veel meer uitbreiden of we moeten al gaan samenwerken met andere ploegen uit de deelgemeentes. We zullen zien wat de toekomst brengt. Voetbal is momenteel hip en trekt veel jonge kinderen aan. Bij KSV Jabbeke is iedereen welkom. We zullen ons blijven inzetten om iedereen een plekje te bezorgen.”