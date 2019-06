Nieuw dorpsplein van Snellegem krijgt rustieke invulling met waterpartij, bankjes en bomen Siebe De Voogt

06 juni 2019

13u21 5 Jabbeke De vernieuwde dorpskern van Snellegem krijgt meer en meer vorm. Het nieuwe dorpsplein moet een pareltje worden met een waterpartij, veel groen en gezellige bankjes. De werken moeten in november van start kunnen gaan.

De vernieuwing van de dorpskern van Snellegem was een van de verkiezingsbeloftes van CD&V Jabbeke. Het gemeentebestuur houdt woord en investeert fors in een nieuw dorpsplein voor de deelgemeente. De werken moeten in november van start kunnen gaan en zullen Jabbeke 380.640 euro kosten, inclusief btw. “Leefbare dorpskernen zijn voor ons een absolute prioriteit”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Casteleyn (CD&V). “Voor Snellegem hebben we gekozen voor een rustieke invulling van het dorpsplein. Een combinatie van traditionele mozaïekkeien, parkeerplaatsen in grasbetontegels en plant- en boomvakken zullen van de dorpskern opnieuw een aantrekkelijk geheel maken. Ook het stukje tussen de Eernegemweg en de kerk nemen we mee in het project.” Het gemeentebestuur koos ervoor om naast de parkeerplaatsen een waterpartij aan te leggen. “Water heeft een aantrekkingskracht en bovendien een hoge esthetische waarde”, zegt Casteleyn. “Op die manier wordt het vernieuwde dorpsplein het ideale vertrekpunt voor een fietstocht of mooie wandeling richting Vloethemveld.”