Nieuw burgerinitiatief ‘Leefbaar Varsenare’ lanceert enquête over mobiliteit Jelle Houwen

06 juli 2019

09u57 0 Jabbeke Varsenare is een gloednieuw burgerinitiatief rijker. Het viertal Andy De Brabander, Servaas Sierens, Filip Hoste en Brecht Igodt richtten samen ‘Leefbaar Varsenare’ op. Hun eerste wapenfeit: het verspreiden van een enquête over de mobiliteit in het dorp. “Dat dreigt in de toekomst nog meer een probleem te worden dan nu. Dus willen we de burgers daarover ondervragen”, zegt Servaas.

Het pas opgerichte burgerinitiatief neemt de koe alvast meteen bij de horens en richtte ook al een eigen website op onder de naam ‘leefbaar Varsenare’. Ze wil in de toekomst verschillende thema’s aansnijden maar begint met het thema over mobiliteit en de verkeersdoorstroming in het dorp. Daar hebben ze naar eigen zeggen een goede reden voor. “Het is iets dat nu al heel erg leeft en dagelijks zichtbaar is”, vertelt Servaas Sierens, die zelf in de Oude Burgweg woont. We hebben op de kaart een gebied uitgestippeld waar naar onze schatting zo’n 2.200 mensen wonen. Dat gebied bevat eigenlijk een groot stuk dorp en ligt tussen de Legeweg, de De Manlaan en de Nieuwehovedreef. Daar zijn nu al heel wat verkeersproblemen en die zullen in de toekomst enkel groter worden.

Woonzone Varsenare-Noord

Er staat immers een dorpsuitbreiding op het programma met de realisatie van het woonproject Varsenare-Noord.” Die nieuwe woonzone komt er langs de Legeweg en was de afgelopen jaren ook een politiek twistpunt. Ook op politiek niveau waren er vragen over de verkeersontsluiting en de mobiliteit en het onteigeningsplan werd lange tijd niet goedgekeurd. De nieuwe woonzone komt er toch en er is plaats voor 400 woningen. Ook dat wil ‘leefbaar Varsenare’ aankaarten, zonder dat ze zich politiek willen moeien. “We willen politiek neutraal blijven maar het is duidelijk dat er niet genoeg werd nagedacht over de gevolgen ervan op vlak van mobiliteit. We missen vooral transparantie hierover en overleg met de burgers. Daarom willen we de burgers ook bevragen. We hopen dat minstens 30% van de bewoners onze enquête wil invullen. Het is een online bevraging maar er zullen wel ambassadeurs langsgaan in de straten om bewoners aan te moedigen de enquête in te vullen. Wie niet in de mogelijkheid is de enquête online in te vullen kan dat tijdens onze ronde ook op papier. Ons doel is duidelijk: we willen een aangenaam en leefbaar Varsenare maken.” De resultaten van de enquête zullen in september worden bekend gemaakt.