Niek (34) loopt héle kustlijn af in 7 uur: “Het zand lag er gelukkig redelijk hard bij” Siebe De Voogt

29 juni 2020

17u21 0 Jabbeke Van De Panne naar Knokke lopen in 7 uur en 3 minuten. Dat huzarenstukje verwezenlijkte Niek Indegank (34) uit Varsenare zondag. “Mijn volgende doel is mogelijk de Marathon des Sables", zegt de dertiger ambitieus.

Een totale afstand van 74 kilometer in 7 uur en 3 minuten. 4.500 kilocalorieën verbrand, bijna 4 kilo afgevallen en 77.000 stappen gezet. Het zijn de indrukwekkende cijfers die Niek zondag liet optekenen.

De jeugdtrainer van KV Oostende en turnleerkracht van MPI De Kaproenen in Brugge liep in één keer de hele kustlijn af tussen De Panne en Knokke. “Alles begon eigenlijk met een plan van familie van mijn vrouw", vertelt hij. “Zij zouden de kustlijn al wandelend afleggen met twee: de ene startend in Knokke en de andere in De Panne. Ik zei al lachend dat ik het eens in één stuk zou lopen. Deze periode bleek uiteindelijk het ideale moment om mijn belofte waar te maken.”

Ik heb bijna voortdurend op het strand gelopen. Met uitzondering van Zeebrugge, want daar moest ik de havengeul omzeilen Niek Indegank

Na zes maanden voorbereiding werkte Niek zondag zijn looptocht af. De omstandigheden waren volgens de man ideaal. “De warmte was wat weggetrokken en de wind stond voor het eerst sinds lang volledig in de rug. Het zand lag er ook redelijk hard bij. Gelukkig, want ik heb bijna voortdurend op het strand gelopen. Met uitzondering van Zeebrugge, want daar moest ik de havengeul omzeilen. Uiteindelijk is het is al bij al redelijk vlot gegaan. Mijn vrouw en een vriend zorgden onderweg op 16 punten voor bevoorrading. Ik ben hen enorm dankbaar, net als mijn sponsors ‘t Oud Gemeentehuis en Lauryssen VELO in Varsenare en Deweert Sport in Oostende.”

Na zijn eerste huzarenstukje heeft Niek de loopmicrobe te pakken. Hij durft zelfs al hoger mikken. “Als ik door kan trainen, hoop ik in het voorjaar mee te doen aan de Marathon des Sables (een vijfdaagse wedstrijd in de Marokkaanse woestijn, red.). Ik besef dat de omstandigheden daar helemaal anders zullen zijn, maar het moet me misschien wel lukken.”