Neef van kopstuk mensensmokkelbende krijgt 2 jaar cel: organisatie smokkelde in totaal meer dan 100 transmigranten Siebe De Voogt

25 maart 2020

13u52 0 Jabbeke De 24-jarige neef van het kopstuk van een Albanese mensensmokkelbende heeft 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, gekregen. Een 43-jarige kompaan uit Ukkel gaf de rechter 2 jaar effectief. Overige leden van de bende kregen eerder al gevangenisstraffen tot 5 jaar voor de De 24-jarige neef van het kopstuk van een Albanese mensensmokkelbende heeft 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, gekregen. Een 43-jarige kompaan uit Ukkel gaf de rechter 2 jaar effectief. Overige leden van de bende kregen eerder al gevangenisstraffen tot 5 jaar voor de smokkel van meer dan 100 transmigranten

De Albanese mensensmokkelbende kwam in september 2018 in het vizier van de speurders via een Brits gsm-nummer dat frequent voorkwam in een ander dossier. Op 18 december dat jaar werden na bij huiszoekingen vier verdachten in de boeien geslagen. Zij werkten met gegarandeerde transporten, waarbij de truckers op de hoogte waren van de smokkel. Transmigranten betaalden voor een zitje in hun cabine 14.500 euro. De bende smokkelde in een klein jaar tijd 112 transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk via onder meer parkings in Veurne en Jabbeke. Kopstuk Ervin M. kreeg op 6 november vorig jaar met 5 jaar effectief de zwaarste straf. Kort nadien werd ook zijn neef Klejdi M. (24) gearresteerd.

Transmigranten gered

M. was volgens het parket goed op de hoogte van de praktijken van zijn neef. “Hij werkte mee aan meerdere transporten”, stelde procureur Frank Demeester. “Transmigranten namen ook zelf met hem contact op, toen ze wilden gesmokkeld worden.” Samen met M. stond vorige maand ook Steven M. (43) uit Ukkel terecht. Hij redde op een bepaald moment enkele transmigranten uit een vrachtwagen op Frans grondgebied, toen ze telefonisch vertelden dat ze voor hun leven vreesden. “Hij stond lager op de ladder, maar hielp wel degelijk mee met de bende.”

Klejdi M. riskeerde 2 jaar cel. Zijn advocate Emily De Ceuninck vroeg met succes om een deel van de straf met uitstel op te leggen. “Mijn cliënt kwam naar België op vraag van z’n neef en betwist z’n betrokkenheid niet”, pleitte zij. “Na z’n vrijlating wil hij terugkeren naar Albanië.” Steven M. liep in het verleden al meerdere veroordelingen voor drugsfeiten op. Hij vroeg tevergeefs om de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft mensen vervoerd op vraag van Ervin M., maar had met mensensmokkel niets te zien”, pleitte zijn advocaat Johan Platteau. “Uit de taps bleek nergens dat hem gevraagd werd mensen naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren.”