Na Varsenare worden fietsstraten nu ook in andere schoolomgevingen gerealiseerd

04 december 2019

De gemeente Jabbeke realiseert na een fietsstraat in de omgeving rond de basisschool in Varsenare ook fietsstraten in de andere schoolomgevingen. Deze week wordt gestart met werken in de Kapellestraat.

De gemeenteraad keurde begin september het voorstel goed voor de inrichting van fietsstraten in de schoolomgevingen van de gemeente. Enkele weken geleden werden fietsstraten ingericht in Varsenare. Dinsdag werd de aanduiding van deze wegen versterkt met de plaatsing van thermoplastische markeringen op de rijbaan. Na Varsenare worden geleidelijk aan ook de andere schoolomgevingen aangepakt. Deze week worden de fietsstraten aangelegd rond de schoolomgeving in de Kapellestraat in Jabbeke. Het gaat om een zone tussen de Dorpsstraat en Gistelsteenweg, de volledige Kapellestraat en een deel van de Koffiestraat ten noorden van de Gistelsteenweg. De komende dagen zijn de andere schoolbuurten aan de beurt. In de fietsstraten zijn motorvoertuigen toegelaten, maar zij mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid is er ook beperkt tot 30 km/uur.