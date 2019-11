Na succesvolle eerste editie keert Winterbar Hygge terug naar Jabbeke: “Willen elk jaar blijven groeien” Mathias Mariën

06 november 2019

12u40 0 Jabbeke Aan het Vrijetijdscentrum van Jabbeke wordt voor het tweede jaar op rij een heuse winterbar mét ijspiste op poten gezet. De organisatoren van ‘Winterbar Hygge’ pakken uit met een piste van 240 vierkante meter. “We willen elk jaar blijven groeien. Zo komt er nu voor het eerst een shoppingavond”, zegt organisator Koen Gryson.

De Jabbekenaars uit hun zetel krijgen tijdens de winter. Het was vorig jaar de grootste doelstelling van schepen Frank Casteleyn (CD&V) toen hij het idee van een kerstmarkt in de gemeente lanceerde. Enkele maanden later was ‘Winterbar Hygge’ een feit en kreeg Jabbeke voor het eerst in zijn geschiedenis een heus wintergebeuren. Het initiatief kwam van Timo Lootens en onder impuls van de broers Koen en Pieter Gryson, werd het meteen een schot in de roos. Op drukke avonden zat de winterbar afgeladen vol en ook de ijspiste kon op heel wat bijval rekenen. Hét hoogtepunt bleek de komst van de wereldbefaamde Coca Cola-truck, goed voor duizenden nieuwsgierigen.

Schaatsbenen

Tussen 12 december en 11 januari keert Winterbar Hygge terug naar Jabbeke. De organisatoren, die in de zomer uitbaters zijn van zomerbar ‘The Night’, mikken opnieuw op een groot succes. Blikvanger is de overdekte ijspiste van 240 vierkante meter. Wie geen schaatsbenen heeft, kan terecht op ‘The Nordic Christmas Bar’. “Die biedt voor ieder wat wils”, zegt Koen Gryson. “Er zullen hapjes en gerechtjes zijn voor jong en oud.” Ook klassiekers als glühwein en jenever zullen verkrijgbaar zijn. Wat de organisatie leerde van de eerste editie? “De voorbereiding was vorig jaar nogal kort. Dit jaar is er een ruime overdekte binnenplaats en de inrichting en decoratie is wat meer verfijnd. Voor de rest blijft veel hetzelfde.”

Shoppingavond met modeshow

Aan ideeën ontbreekt het de organisatoren alvast niet. Alleen: in Jabbeke is er veel minder garantie op succes dan in pakweg Brugge, dat kan bouwen op tienduizenden toeristen in de kerstperiode. Dit jaar komt er wel voor het eerst een shoppingavond al dan niet met modeshow, zodat de lokale handelaars al eens kunnen proeven van de sfeer en nagaan of een permanent standje op termijn succes kan hebben. Verder staat ook een curlingtoernooi en coverband, op 22 december, gepland. De schaatspiste zal dagelijks geopend zijn van 14 tot 22 uur. De kerstmarkt blijft een uurtje langer open. Op kerst- en oudejaarsavond sluiten ze al om 18 uur. Wie op de hoogte wil blijven van alle evenementen, houdt best de Facebookpagina in Instagram van Winterbar Hygge in het oog. Ook de website www.winterbarhygge.com wordt aangevuld.