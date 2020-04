Na eerste editie van FIFA 20-toernooi slaat KSV Jabbeke de handen in elkaar met buren uit Varsenare en Zerkegem Siebe De Voogt

10u08 1 Jabbeke Na de Na de eerste succesvolle editie van het online FIFA 20-toernooi van KSV Jabbeke slaat de voetbalploeg nu de handen in elkaar met de buren van VKSO Zerkegem en KFC Varsenare. Het resultaat is het “Groot Jabbeke FIFA 20-paastoernooi”.

Om de teamgeest overeind te houden tijdens de coronacrisis, namen 40 voetballers van KSV Jabbeke het in het laatste weekend van maart vanop afstand tegen elkaar op in enkele spelletjes FIFA 20. Het evenement werd een groot succes en krijgt nu een vervolg. Samen met KFC Varsenare en VKSO Zerkegem zet KSVJ nu een paastoernooi op poten.

Het concept blijft hetzelfde. Tijdens het komende paasweekend kunnen spelers van alle leeftijden het tegen elkaar opnemen op de Playstation 4. De kleine en grote finale worden op paasmaandag live gestreamd en voor de winnaars zijn mooie prijzen voorzien. De eerste plaats levert een spel op van het gloednieuwe FIFA 21. De verliezende finalist neemt een waardebon van 30 euro mee naar huis van Montreal-Sport in Brugge. De derde wint een waardebon van 15 euro van AXA Sport en ook voor de vierde is een prijs voorzien: een waardebon van 15 euro bij JES Sport ERREA in Bredene. Inschrijven voor het toernooi kan via het formulier op website van KSV Jabbeke: www.ksvjabbeke.be.