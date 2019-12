MUG-heli landt in Barletegemweg na frontale botsing tussen bestelwagen en auto Siebe De Voogt

12 december 2019

16u42 0 Jabbeke In de Barletegemweg in Zerkegem vond donderdagmorgen een zware frontale botsing plaats tussen een bestelwagen en een auto. Omdat één van de bestuurders door de klap bewusteloos raakte, kwam ook de MUG-heli ter plaatse.

Het ongeval vond even na 9 uur plaats op het kruispunt met de Aartrijksesteenweg. De klap was bijzonder zwaar, want beide voertuigen werden door de impact enkele meters weggeslingerd. Omdat de 47-jarige bestuurder van de wagen uit Torhout even bewusteloos was, werd de MUG-heli opgeroepen. Die bracht de man over naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens de politie Kouter verkeerde hij niet in levensgevaar. Ook de bestuurder van de bestelwagen, een 25-jarige man uit Herne, raakte gewond en werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Beide voertuigen werden getakeld.