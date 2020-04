Motards plukken verdachte voertuigen van E40 richting kust: controles op niet-essentiële verplaatsingen gaan onverminderd voort Bart Boterman

11 april 2020

13u39 5 Jabbeke De federale en lokale politie houden dit paasweekend opnieuw controles op niet-essentiële verplaatsingen. Zo staan onder meer controleposten op de parking van het tankstation langs de E40 in Jabbeke, het einde van de A10 in Oostende en andere afritten van de autosnelwegen, zoals in Roeselare. “De kans bestaat namelijk dat er ondanks het verplaatsingsverbod toch heel wat mensen opteren om, met dit zonnige weer, naar de kust af te zakken. Dat willen we ten stelligste ontraden”, zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.



In Jabbeke bijvoorbeeld zijn de controles rond 13 uur gestart. Motards patrouilleren op de autosnelweg en leiden verdachte voertuigen uit het binnenland, auto’s met meerdere mensen aan boord of voertuigen met fietsen op een fietsenrek af richting de snelwegparking. Daar staan twee controleposten bemand door de federale politie, de douane en de lokale politie Kouter. Wie geen geldige reden heeft om naar de kust te rijden, krijgt een proces-verbaal en wordt onder politiebegeleiding terug op de autosnelweg gezet, maar dan huiswaarts. Het levert een boete van 250 euro op.



De controle is minder grootschalig dan vorige week maar doelgerichter, horen we van de mensen op het terrein. Ook op paaszondag en paasmaandag gaan de controles onverminderd voort, laat gouverneur Decaluwé nog weten. De lokale politiezones staan ook op andere plaatsen in de provincie opgesteld, zoals de afrit van de E403 in Roeselare. Voorts worden tevens controles gehouden op lokale invalswegen, omdat mensen wel eens langs binnenwegen durven rijden om aan het oog van de politie te ontsnappen. Ook controles op samenscholingen gaan onverminderd voort.