Mosselstraat twee maanden onderbroken door renovatiewerken Siebe De Voogt

20 januari 2020

16u03 0 Jabbeke De Mosselstraat in Zerkegem is vanaf maandag plaatselijk twee maanden onderbroken door renovatiewerken. Het gaat om het stuk tussen het Steedje en de Barletgemweg.

De werken kaderen in een project rond het onderhoud van landbouwwegen. Een aantal oude rioleringsbuizen naast de rijweg zullen worden vervangen voor een betere waterafvoer. De opritten en verharde zones voor de woning worden opgebroken en heraangelegd in grijze betonstraatstenen en grasdoorgroeitegels. Daarnaast worden enkele uitwijkstroken aangelegd en krijgt het wegdek een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. Er is een omleiding voorzien via de Aartrijksesteenweg.