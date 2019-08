Moet Jabbeke onder nieuwe Vlaamse regering op zoek naar fusiepartner? “Voor ons blijft dat onbespreekbaar” Siebe De Voogt

21 augustus 2019

10u18 0 Jabbeke 43 Vlaamse gemeenten zouden onder de nieuwe Vlaamse regering op zoek moeten gaan naar een fusiepartner. Dat schrijft de krant De Tijd woensdag. Onder meer de gemeente Jabbeke zou in het vizier komen voor een fusie. Maar die optie is voor burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) onbespreekbaar. “Wij willen ons eigen beleid blijven voeren”, zegt hij.

In zijn startnota voor een nieuwe Vlaamse regering brengt N-VA-voorzitter Bart De Wever de gemeentefusies ter sprake. Volgens N-VA zouden tijdens de volgende legislatuur meer Vlaamse gemeenten moeten fuseren. Welke criteria de nieuwe regering zou hanteren, is nog niet beslist. De startnota vormt immers nog maar de basis voor de onderhandelingen. Toch identificeert de krant De Tijd woensdag 43 gemeenten die in het vizier zouden komen voor een fusie. Ze hanteert daarbij drie criteria: inwonersaantal, schuldenlast en budgetruimte.

Fusie onbespreekbaar

Op alle drie de punten scoort Jabbeke onder de Vlaamse mediaan. De cijfers die De Tijd gebruikte dateren weliswaar van 2017. Op 1 januari vorig jaar had Jabbeke 13.880 inwoners, terwijl de Vlaamse mediaan op 14.842 ligt. De gemeente heeft volgens de krant 1.767 euro schulden per inwoner tegenover een mediaan van 915. De budgetruimte per inwoner zou dan weer 73 euro bedragen, terwijl de mediaan op dat criterium 136 euro is. Jabbeke zou in de toekomst bijgevolg schaalgrootte en expertise missen om nog alle opgelegde taken te kunnen uitvoeren. De buren van Oudenburg verkeren in dezelfde situatie.

Voor de Jabbeekse burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) blijft een fusie echter onbespreekbaar. “Wij hebben dat tijdens de vorige legislatuur van de Vlaamse regering gezegd en blijven bij dat standpunt. In Jabbeke hebben we een visie voor ons beleid van de komende jaren. Bij een fusie zouden we die visie niet kunnen uitvoeren en ons moeten aanpassen aan die van de tweede gemeente. Dat ligt niet in onze aard. De vorige Vlaamse regering stelde 500 euro per inwoner voor aan gemeenten die zouden fusioneren. Dat was een peulschil, die maar weinig gemeenten over de brug kon halen. We wachten de criteria van de komende regering af, maar tenzij ze met veel geld zouden smijten valt Jabbeke niet te overtuigen.”

