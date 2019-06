Milde straf voor man (30) die onder invloed transmigrant doodreed en tweemaal vluchtmisdrijf pleegde: “Hij heeft zich ernstig herpakt” Siebe De Voogt

04 juni 2019

11u42 3 Jabbeke De 30-jarige man uit Zerkegem die vorige zomer onder invloed een Vietnamese transmigrant doodreed in Varsenare, is door de Brugse politierechter mild gestraft. M.M. deed na het ongeval verschillende stortingen aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, dronk geen druppel alcohol meer en gaat dagelijks met de fiets naar zijn werk. “We houden rekening met het feit dat u zich herpakt hebt”, stelde Peter Vandamme.

Een celstraf van 15 maanden, waarvan 1 maand effectief, de minimumgeldboete van 400 euro, 2 jaar rijverbod en een alcoholslot voor 1 jaar. Dat is de straf die M.M. (30) uit Zerkegem dinsdagmorgen kreeg in de Brugse politierechtbank. De man reed op 17 augustus vorig jaar omstreeks 23.30 uur met 2,67 promille alcohol in z’n bloed langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Ter hoogte van het kruispunt met de Kerkeweg reed hij in op een groepje Vietnamese transmigranten, die op het fietspad aan het wandelen waren.

Moeilijke identificatie

De 30-jarige Tang Van Gnoc overleefde de klap niet. “De voetgangers mochten op die plaats wandelen, maar werden door beklaagde niet opgemerkt”, vertelde de procureur. “De meeste illegalen namen na de aanrijding de vlucht. Slechts één bleef ter plaatse.” De identificatie van de slachtoffers verliep volgens het parket niet makkelijk. “Pas later bleek nog een voetganger gewond te zijn geraakt. Hij werd in een Brussels ziekenhuis aangetroffen met een gebroken voet en kon aan het ongeval in Varsenare gelinkt worden.” Na de aanrijding met de transmigranten vluchtte M.M. weg. Amper 200 meter verder veroorzaakte hij opnieuw een ongeval. “Beklaagde reed in op een voorligger. Opnieuw nam hij de vlucht. Het slachtoffer van de tweede aanrijding zette de achtervolging in en kon hem staande houden. De beklaagde was duidelijk dronken: hij sleepte onder meer met z’n voeten en was slaperig. Van de aanrijding herinnerde hij zich niets.”

Inspanningen

M.M. werd door de onderzoeksrechter aangehouden en kwam 5 dagen later voorwaardelijk vrij. Volgens het parket volgde hij z’n voorwaarden goed op. “Op 19 oktober 2016 werd hij al eens veroordeeld voor een ongeval met stoffelijke schade, waarbij hij gedronken had en vluchtmisdrijf pleegde. Beklaagde kreeg daarvoor 2,5 maanden rijverbod, maar trok daar blijkbaar geen lessen uit. Het is niet omdat er hier geen nabestaanden zijn, dat we als parket niet zwaar aan de feiten tillen.” De procureur vorderde in totaal 1,5 jaar cel, 27 maanden rijverbod en 3 jaar alcoholslot.

De advocaten van M.M. drongen bij de politierechter aan op een werkstraf. “Onze cliënt vertoont oprecht spijt”, pleitten Tom Noyez en Klaas Van Dorpe. “Hij is sinds het ongeval geheelonthouder geworden en zal dat ook in de toekomst blijven. Hij heeft het enorm lastig met het feit dat hij iemand het leven heeft ontnomen en volgt daarom psychologische begeleiding. Dagelijks gaat hij ook nog met de fiets naar het werk: van bij hem thuis in Zerkegem tot in Oostende. Bovendien deed hij al verschillende stortingen naar de vzw van Ouders van Verongelukte Kinderen en duikt hij in het najaar wellicht op in een televisiereportage rond daders van vluchtmisdrijf.”

Milde straf

Politierechter Peter Vandamme loofde de inspanningen van M.M., maar benadrukte tegelijk ook de ernst van de feiten. “We houden rekening met zijn ernstige inspanningen en het feit dat hij alle voorwaarden naleefde, maar anderzijds komt zijn berouw pas na de zonde. Beklaagde werd al eerder veroordeeld en wist dus perfect was hij riskeerde toen hij twee jaar later onder invloed achter het stuur kroop. Een werkstraf zou niet in verhouding staan met de ernst van de feiten, maar anderzijds heeft het ook geen zin om hem eindeloos voorwaarden te blijven opleggen. Volgens de rechtbank is beklaagde in staat om zichzelf voorwaarden op te leggen, zoals hij de voorbije maanden heeft gedaan.”