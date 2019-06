Milde straf voor jonge bestuurster (19) na veroorzaken dodelijk ongeval: “Roekeloze snelheid motard had meer invloed op gevolgen dan het foutief manoeuvre” Mathias Mariën

07 juni 2019

13u44 0 Jabbeke Een 19-jarige vrouw uit Oostkamp heeft opschorting van straf gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval vorige zomer. Motorrijder Koen Messiaen (35) uit Varsenare werd tijdens een inhaalmanoeuvre aan hoge snelheid geconfronteerd met het indraaiend voertuig van de tiener, met fatale gevolgen. De bestuurster van de wagen wordt dus wel aansprakelijk gesteld voor de aanrijding, maar krijgt geen straf. Volgens de politierechter had de roekeloze snelheid van de motard meer invloed op de schadelijke gevolgen.

“Voor ons hoeft die vrouw geen boete of rijverbod te krijgen. Daarmee krijgen we onze Koen niet terug.” Het bleken profetische woorden die Luc Messiaen enkele weken geleden sprak vlak na het proces. Kort voordien had de familie van de verongelukte Koen (35) al een gesprek gehad met de jonge vrouw die de bewuste 4 augustus vorig jaar het ongeval veroorzaakte. De toen 18-jarige uit Oostkamp had nog maar zes maanden haar rijbewijs toen het die zomerdag dramatisch fout liep langs de Stationsstraat in Loppem. Koen Messiaen was op de terugweg naar huis, toen hij op het kruispunt met ‘Het Dorp’ werd geconfronteerd met een indraaiende wagen. Op dat moment was hij bezig met een inhaalmanoeuvre aan hoge snelheid. De motard kwam in aanrijding met de wagen en overleed aan zijn verwondingen.

Onvoorzichtig

De jonge studente was danig onder de indruk van het ongeval. Tijdens het proces ging haar advocaat echter voluit voor de vrijspraak. Volgens meester Bart Bleyaert was het ongeval te wijten aan een foutief inhaalmanoeuvre en de onaangepaste snelheid van de motorrijder. “De motard was voor het ongeval slechts 1,7 seconden zichtbaar voor mijn cliënt”, klonk het pleidooi. “Indien de motorrijder 50 kilometer per uur had gereden, was de aanrijding nog vermijdbaar geweest. Bovendien had hij voor zijn inhaalmanoeuvre moeten kijken of het mogelijk was zonder een ongeval te veroorzaken. Mijn cliënte heeft geen enkele fout gemaakt.” De politierechter ging daar vrijdagochtend echter niet mee akkoord en stelde de 19-jarige - die niet aanwezig was op de uitspraak door een examen - aansprakelijk voor het dodelijk ongeval. Dat deed hij onder andere aan de hand van het deskundigeverslag. “De vrouw was onvoorzichtig bij het linksaf slaan. Wie van richting wil veranderen, moet rekening houden met het achteropkomend verkeer. Ze heeft zich bovendien niet naar de linkerkant van de rijstrook begeven om het manoeuvre uit te voeren. Het louter aansteken van de richtingaanwijzer is niet voldoende. Als ze zich had vergewist van het achteropkomend verkeer, had ze de motorrijder zien aankomen.”

Opschorting

De politierechter besefte wel dat de hoge snelheid van de motorrijder de dodelijke afloop sterk mee bepaalde. De vrouw kreeg dan ook de opschorting, volgens de rechter de meest passende straf in dit geval. In zijn vonnis stelde de politierechter bovendien dat het onachtzaam linksaf slaan minder invloed had op de schadelijke gevolgen - de dodelijke afloop - dan de roekeloze snelheid van de motard tijdens het inhaalmanoeuvre. Koen Messiaen werd dan ook voor 2/3de aansprakelijk gesteld voor het dodelijk ongeval. Vooral op burgerlijk gebied zal dat een invloed hebben bij het toekennen van schadevergoedingen.