Mensensmokkelaar ramt politiewagen meermaals tijdens achtervolging met 200 per uur: “Hij wilde de agenten uitschakelen” Siebe De Voogt

05 oktober 2020

15u44 0 Jabbeke Een 22-jarige Iraakse mensensmokkelaar staat in de Brugse rechtbank terecht voor poging tot doodslag op twee inspecteurs van de federale wegpolitie in Jabbeke. Mohamed A. ramde hun wagen meermaals tijdens een Een 22-jarige Iraakse mensensmokkelaar staat in de Brugse rechtbank terecht voor poging tot doodslag op twee inspecteurs van de federale wegpolitie in Jabbeke. Mohamed A. ramde hun wagen meermaals tijdens een wilde achtervolging met snelheden tot 200 kilometer per uur. “Hij wilde hen uitschakelen”, stelt meester Kris Vincke. Relaas van een dollemansrit die eindigde met een crash in een file.

Mohamed A. voerde in de nacht van 4 op 5 mei 2016 in totaal maar liefst 22 vluchtelingen van het kamp in het Noord-Franse Grande-Synthe naar de E40-parking in Jabbeke. Een Turkse vrachtwagenchauffeur verwittigde de federale wegpolitie dat er een mogelijke mensensmokkel zou plaatsvinden. Twee inspecteurs snelden meteen ter plaatse. Toen de Iraakse mensensmokkelaar hen rond 6.30 uur in de gaten kreeg, scheurde hij weg richting Frankrijk in z'n Audi A4. Een andere smokkelaar zat op de achterbank.

Het was een zotte situatie. In een film kun je het zo gek niet bedenken Inspecteur wegpolitie

Wat volgde, was een hallucinante achtervolging, waarbij snelheden tot 200 kilometer per uur en meer werden gehaald. Tijdens de dollemansrit probeerde Mohamed A. het politievoertuig meermaals van de weg te rijden door hen te rammen. “Hij wilde hen duidelijk uitschakelen”, stelde meester Kris Vincke. “Het is enkel dankzij de rijvaardigheid van mijn cliënt dat ze niet zijn gecrasht.”

In 17 minuten naar Duinkerke

Het slachtoffer haalde aan dat de mensensmokkelaars in amper 17 minuten van Jabbeke naar Duinkerke, zo'n 58 kilometer in totaal, reden. “Het was een zotte situatie", vertelde hij. “In een film kun je het zo gek niet bedenken.” De man en zijn collega vorderen elk 5.000 euro schadevergoeding.

Smokkelaars beschoten

Om de andere weggebruikers te beschermen, besloot de politie na een tijdje om de verdachten onder vuur te nemen. Ze wisten immers dat net over de Franse grens een zwaar ongeval was gebeurd, waardoor de snelweg was afgesloten. De bestuurder werd geraakt aan zijn hand. De andere smokkelaar die op de achterbank zat, kreeg een kogel in zijn rug en is voor het leven verlamd.

De Audi A4 reed ter hoogte van Koudekerke nabij Duinkerke uiteindelijk met een snelheid van liefst 160 kilometer per uur in op de staart van de file.

Het parket vervolgde de bestuurder voor poging tot doodslag en vorderde maandagmorgen een strenge celstraf. De man kwam niet opdagen voor z'n proces. Op 15 november 2017 kreeg hij voor de mensensmokkel op zich al 30 maanden effectief. Vonnis op 2 november.