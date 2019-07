Meisje (4) in levensgevaar nadat auto van grootouders wordt aangereden door vrachtwagen Siebe De Voogt

10 juli 2019

18u13 0 Jabbeke Een meisje van vier jaar verkeert in levensgevaar na een zwaar ongeval woensdagnamiddag in Stalhille, bij Jabbeke. Dat bevestigt het parket van Brugge. Het kind zat met haar grootouders in de auto, toen die werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval vond omstreeks 14.45 uur plaats langs de drukke Expressweg tussen De Haan en Jabbeke. De grootouders, een 59-jarig koppel uit Kortrijk, stonden met hun wagen te wachten voor het rode licht aan het kruispunt met de Spanjaardstraat. Een vrachtwagenchauffeur merkte dit te laat op en reed de kleine personenauto langs achteren aan.

De kleindochter van het koppel, een meisje van 4 jaar oud, zat op de achterbank en werd zwaar geraakt. Ze werd volgens het Brugse parket in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ook haar grootouders werden afgevoerd, maar zij verkeerden niet in levensgevaar.

De Expressweg was door het ongeval in beide richtingen bijna drie uur lang afgesloten voor het verkeer. De aangereden wagen was door de enorme klap rijp voor de schroothoop en werd getakeld. Het parket stelde geen verkeersdeskundige aan.