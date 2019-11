Meesterwerk van Constant Permeke na jaren afwezigheid opnieuw te bewonderen in Permekemuseum Siebe De Voogt

18 november 2019

16u20 0 Jabbeke In het Permekemuseum in Jabbeke is sinds deze week opnieuw ‘Grote Marine’, een topwerk van de kunstenaar, te bezichtigen. Het kunstwerk van Constant Permeke werd de afgelopen jaren door allerhande tentoonstellingen achter de schermen bewaard.

De ‘Grote Marine’ is een abstract panoramaschilderij van 1,98 op 4,25 meter dat dateert uit 1935. Constant Permeke was zijn hele leven aangetrokken tot de zee. In de jaren 1920 schilderde hij tientallen zeegezichten, aanvankelijk nog met een strand, wat duinen of een golfbreker. Later verdwenen die elementen en werd het doek helemaal ingenomen door de zee en zijn golven.

Het schilderij moest de voorbije jaren plaatsmaken voor enkele tentoonstellingen met hedendaagse kunst, maar is sinds deze week helemaal terug in het beeldhouwatelier van Permeke. “Het werk eist meteen alle aandacht op, van zodra je het beeldhouwatelier betreedt”, zegt Mu.ZEE-voorzitter Kristof Janssens. “Het is indrukwekkend. Naast de ‘Grote Marine’ zijn in het beeldhouwersatelier ook weer heel wat andere werken van Permeke te bewonderen.”

Voor inwoners van Jabbeke is de toegang tot het Permekemuseum gratis.