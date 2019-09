Man rijdt bushokje aan diggelen langs Gistelsteenweg: niemand raakt gewond Siebe De Voogt

06 september 2019

16u30 12 Jabbeke In Jabbeke is een bestuurder vrijdagnamiddag er met de schrik vanaf gekomen bij een spectaculair ongeval. De man ramde een bushokje, dat door de klap uiteen spatte. Niemand raakte gewond.

Het zware ongeval vond omstreeks 13.30 uur plaats ter hoogte van de Isenbaertstraat. De man reed in de richting van het centrum van Jabbeke, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Mogelijk werd de man onwel. Hij reed met zijn kleine personenwagen over het verhoogde busperron en knalde op het glazen bushokje. Door de impact spatte het glas uiteen. De scherven lagen verspreid over het fietspad en de rijbaan. De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd, maar was wel in shock. Hij werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de halte stond op het moment van het ongeval gelukkig niemand te wachten op de bus. De brandweer kwam ter plaatse om de glasscherven van de rijbaan en het fietspad te verwijderen. De Gistelsteenweg was door het ongeval een tijdje plaatselijk afgesloten voor het verkeer.