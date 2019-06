Man krijg 37 maanden cel voor doodsbedreigingen en slagen aan z’n ex-vriendin Siebe De Voogt

20 juni 2019

14u52 5 Jabbeke Een 38-jarige man uit Jabbeke heeft een effectieve celstraf van 37 maanden gekregen voor doodsbedreigingen aan het adres van z’n ex-vriendin. T.V. belaagde de vrouw en sloeg haar in elkaar, toen ze bij de notaris waren.

T.V. bouwde de voorbije jaren een aardig strafblad op met veroordelingen voor drugs, slagen en verwondingen, bedreigingen en weerspannigheid. Ook binnen z’n relatie was de man van geen kleintje vervaard. Tussen 27 augustus 2017 en 10 januari dit jaar belaagde hij z’n 36-jarige ex en bedreigde haar met de dood. Op 24 september vorig jaar sloeg en schopte V. de vrouw zelfs in elkaar, toen ze bij de notaris in Kortemark waren. Naar eigen zeggen moest het slachtoffer hem nog geld. “Als ze me mij niet betaalt, maar ik haar leven tot een hel”, verklaarde T.V. na z’n arrestatie op 10 januari aan de politie. Ook die verliep niet zonder slag of stoot, want liefst vijf agenten werden slachtoffer van weerspannigheid.

V. gaf aan diepe wraakgevoelens te koesteren tegenover z’n ex-vriendin. “Ik ben fysiek in staat om haar aan te vallen”, gaf hij toe. “Ik zal haar blijven lastig vallen tot ik m’n geld heb.” V. ging zo ver dat hij ook z’n kinderen van 9 en 11 betrok in z’n doodsbedreigingen. Volgens de rechtbank stuurde hij hen berichten waarin hij ermee dreigde hun mama te vermoorden. “Ze zal afzien”, zou de man geschreven hebben, zelfs toen z’n kinderen smeekten om te stoppen. Een vriend van T.V. vertelde de politie achteraf dat hij af en toe vreesde voor een gezinsdrama. De rechtbank legde de Jabbekenaar donderdagmorgen 37 maanden cel op. Aan z’n ex moet hij een symbolische schadevergoeding van 5 euro betalen.